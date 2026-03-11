https://ria.ru/20260311/samolet-2079857406.html
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:05:00+03:00
2026-03-11T08:05:00+03:00
2026-03-11T08:14:00+03:00
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
Рейс Красноярск — Якутск подал аварийный сигнал и направился на аэродром вылета