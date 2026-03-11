Рейтинг@Mail.ru
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
08:05 11.03.2026 (обновлено: 08:14 11.03.2026)
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал
Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА... РИА Новости, 11.03.2026
красноярск, якутск, происшествия, flightradar24, airbus a319
Красноярск, Якутск, Происшествия, Flightradar24, Airbus A319
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал

Рейс Красноярск — Якутск подал аварийный сигнал и направился на аэродром вылета

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета, выяснило РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных.
Самолет Airbus A319, вылетевший из Красноярска, долетел до поселка Богучаны, после чего на короткий промежуток времени подал аварийный сигнал и развернулся, следует из данных Flightradar24.
Сейчас, согласно сервису, борт направляется в сторону аэропорта вылета и готовится к посадке.
Аварийная посадка в аэропорту Хабаровска рейса Владивосток — Благовещенск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
15 ноября 2025, 06:41
 
КрасноярскЯкутскПроисшествияFlightradar24Airbus A319
 
 
