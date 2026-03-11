https://ria.ru/20260311/salavat-yulaev-metallurg-smotret-onlayn-2079958473.html
"Салават Юлаев" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Салават Юлаев" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Салават Юлаев" — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Салават Юлаев" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
хоккей
салават юлаев
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
