Рейтинг@Mail.ru
Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
09:18 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sahalin-2079867625.html
Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза
Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 11.03.2026
Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза
Сахалин отправил спецбортом бойцам в зону СВО пять тонн необходимого им груза, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:18:00+03:00
2026-03-11T09:18:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079866761_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b656261d23ef1df736ae0abe2eb05163.jpg
https://ria.ru/20260218/podarki-2075115196.html
донецкая народная республика
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079866761_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d9d5c2d467c8e0c04e1dd198c4011499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, молодая гвардия
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Молодая гвардия
Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза

Сахалин отправил спецбортом в зону СВО пять тонн необходимого бойцам груза

© правительство Сахалинской области/TelegramОтправка груза бойцам в зону СВО с Сахалина
Отправка груза бойцам в зону СВО с Сахалина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© правительство Сахалинской области/Telegram
Отправка груза бойцам в зону СВО с Сахалина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар – РИА Новости. Сахалин отправил спецбортом бойцам в зону СВО пять тонн необходимого им груза, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На днях спецбортом на Донбасс улетели 527 посылок. В них одежда и обмундирование, медикаменты, продукты и другие товары первой необходимости. Кроме того, бойцам отправляют письма из дома, открытки и теплые пожелания от земляков и школьников", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, посылки собирали жители всего региона – от Невельска до Ногликов, а в погрузке участвовали студенты сахалинских техникумов и вузов, активисты #МЫВМЕСТЕ, Молодой Гвардии и Ресурсного центра. В течение нескольких дней груз прибудет в гуманитарный центр в Шахтерске (ДНР), откуда его оперативно развезут по подразделениям.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО
18 февраля, 08:24
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаСахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала