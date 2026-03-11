Сахалин отправил в зону СВО пять тонн гуманитарного груза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар – РИА Новости. Сахалин отправил спецбортом бойцам в зону СВО пять тонн необходимого им груза, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На днях спецбортом на Донбасс улетели 527 посылок. В них одежда и обмундирование, медикаменты, продукты и другие товары первой необходимости. Кроме того, бойцам отправляют письма из дома, открытки и теплые пожелания от земляков и школьников", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, посылки собирали жители всего региона – от Невельска до Ногликов, а в погрузке участвовали студенты сахалинских техникумов и вузов, активисты #МЫВМЕСТЕ, Молодой Гвардии и Ресурсного центра. В течение нескольких дней груз прибудет в гуманитарный центр в Шахтерске (ДНР), откуда его оперативно развезут по подразделениям.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
