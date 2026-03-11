Рейтинг@Mail.ru
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:57 11.03.2026 (обновлено: 22:14 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/safonov-2080070732.html
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси"
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси"
Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T21:57:00+03:00
2026-03-11T22:14:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
никита хайкин
челси
пари сен-жермен (псж)
будё-глимт
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_2d971c00f4e69dd161e36880177d23ab.jpg
https://ria.ru/20260225/mostovoy-2076603530.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:149:1080:959_1920x0_80_0_0_a2ac5b94a5d4f07eb096acc6d25c70c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, никита хайкин, челси, пари сен-жермен (псж), будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Челси, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси"

Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на первый матч 1/8 финала ЛЧ с "Челси"

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Челси".
Встреча пройдет в Париже и начнется в 23:00 мск. В ответном матче "Челси" примет "ПСЖ" 17 марта.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
5 : 2
Челси
10‎’‎ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40‎’‎ • Усман Дембеле
74‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
86‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
28‎’‎ • Мало Густо
(Энцо Фернандес)
57‎’‎ • Энцо Фернандес
(Педру Нету)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в десятой игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 13 матчей.
Российский голкипер Никита Хайкин вошел в стартовый состав норвежского клуба "Будё-Глимт" на домашний матч против португальского "Спортинга". Впервые в истории два российских вратаря сыграют в плей-офф Лиги чемпионов в один день.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Красавцы": Мостовой оценил успехи "Будё-Глимта" Хайкина в ЛЧ
25 февраля, 12:41
 
ФутболСпортМатвей СафоновНикита ХайкинЧелсиПари Сен-Жермен (ПСЖ)Будё-ГлимтЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала