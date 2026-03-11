https://ria.ru/20260311/safonov-2080070732.html
Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч против "Челси"
