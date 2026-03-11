Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР рассказал, как покажет поздравления от Путина чемпионам Игр
14:45 11.03.2026
Глава ПКР рассказал, как покажет поздравления от Путина чемпионам Игр
Поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина победительницам Паралимпийских игр в Италии горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнице
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
анастасия багиян
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, анастасия багиян
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Анастасия Багиян
Глава ПКР рассказал, как покажет поздравления от Путина чемпионам Игр

Рожков: распечатали поздравительные телеграммы от Путина, покажем ребятам

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина победительницам Паралимпийских игр в Италии горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнице Анастасии Багиян распечатаны и вскоре будут показаны спортсменкам, заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Путин во вторник направил поздравительные телеграммы победительницам Паралимпиады-2026 Ворончихиной и Багиян. Лыжник Иван Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).
«
"Президент России отправил нам поздравительные телеграммы. Мы их распечатали и покажем ребятам воочию. Ваня в 2022 году забрал шесть золотых медалей (на чемпионате мира). Четыре года не просто ждать, а работать, поддерживать форму, особенно в коляске, безумно сложно. Эти годы он отработал, верил своему тренеру (Ирине) Громовой и нам. Иван признан министерством спорта России лучшим спортсменом года. На фоне вчерашней истории это высочайшее достижение", - сказал Рожков журналистам после победы Голубкова.
Во вторник Голубков не смог пройти в полуфинал спринтерской гонки. После финиша спортсмен заявил журналистам, что по оплошности стартовал на 15 секунд позже необходимого времени.
"Вчера говорили ему: "Ваня, забудь". Но тяжело, когда допущена такая ошибка. Боялись, что не будет спать, но справился. Эмоции его сейчас перехлестывают. Разговаривали с ним, пока допинг-офицеры не забрали его (на обязательное тестирование)", - добавил глава ПКР.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
