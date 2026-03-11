Глава ПКР рассказал, как покажет поздравления от Путина чемпионам Игр

«

"Президент России отправил нам поздравительные телеграммы. Мы их распечатали и покажем ребятам воочию. Ваня в 2022 году забрал шесть золотых медалей (на чемпионате мира). Четыре года не просто ждать, а работать, поддерживать форму, особенно в коляске, безумно сложно. Эти годы он отработал, верил своему тренеру (Ирине) Громовой и нам. Иван признан министерством спорта России лучшим спортсменом года. На фоне вчерашней истории это высочайшее достижение", - сказал Рожков журналистам после победы Голубкова.