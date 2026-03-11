https://ria.ru/20260311/rozhkov-2079970787.html
Глава ПКР рассказал, как покажет поздравления от Путина чемпионам Игр
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина победительницам Паралимпийских игр в Италии горнолыжнице Варваре Ворончихиной и лыжнице Анастасии Багиян распечатаны и вскоре будут показаны спортсменкам, заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Путин во вторник направил поздравительные телеграммы победительницам Паралимпиады-2026 Ворончихиной и Багиян
. Лыжник Иван Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).
«
"Президент России отправил нам поздравительные телеграммы. Мы их распечатали и покажем ребятам воочию. Ваня в 2022 году забрал шесть золотых медалей (на чемпионате мира). Четыре года не просто ждать, а работать, поддерживать форму, особенно в коляске, безумно сложно. Эти годы он отработал, верил своему тренеру (Ирине) Громовой и нам. Иван признан министерством спорта России лучшим спортсменом года. На фоне вчерашней истории это высочайшее достижение", - сказал Рожков журналистам после победы Голубкова.
Во вторник Голубков не смог пройти в полуфинал спринтерской гонки. После финиша спортсмен заявил журналистам, что по оплошности стартовал на 15 секунд позже необходимого времени.
"Вчера говорили ему: "Ваня, забудь". Но тяжело, когда допущена такая ошибка. Боялись, что не будет спать, но справился. Эмоции его сейчас перехлестывают. Разговаривали с ним, пока допинг-офицеры не забрали его (на обязательное тестирование)", - добавил глава ПКР.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.