Глава ПКР: все спортсмены считают за честь сфотографироваться с россиянами

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские спортсмены являются самодостаточными, иностранцы считают за честь с ними сфотографироваться на Паралимпиаде в Италии, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Наши спортсмены - великие, самодостаточные. Все спортсмены считают за честь с ними фотографироваться. Нас ничего не сбивает. С 2016 года находимся под санкциями, все проходили. Никаких волнений", - сообщил журналистам Рожков.