Глава ПКР: все спортсмены считают за честь сфотографироваться с россиянами
13:54 11.03.2026
Глава ПКР: все спортсмены считают за честь сфотографироваться с россиянами
Российские спортсмены являются самодостаточными, иностранцы считают за честь с ними сфотографироваться на Паралимпиаде в Италии, заявил президент... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T13:54:00+03:00
2026-03-11T13:54:00+03:00
Спорт, Италия, Россия, Милан, Анастасия Багиян, Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Глава ПКР: все спортсмены считают за честь сфотографироваться с россиянами

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские спортсмены являются самодостаточными, иностранцы считают за честь с ними сфотографироваться на Паралимпиаде в Италии, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Во вторник лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
"Наши спортсмены - великие, самодостаточные. Все спортсмены считают за честь с ними фотографироваться. Нас ничего не сбивает. С 2016 года находимся под санкциями, все проходили. Никаких волнений", - сообщил журналистам Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
10 марта, 19:20
 
