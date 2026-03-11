"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером

"Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем - этим сейчас в основном занимаюсь, - необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна. У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата", - сказал Ротенберг.

"Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы. Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер - это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть. Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков", - добавил специалист.