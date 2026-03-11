Рейтинг@Mail.ru
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:25 11.03.2026 (обновлено: 12:32 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079923411.html
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что начал тренерскую... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T12:25:00+03:00
2026-03-11T12:32:00+03:00
хоккей
спорт
роман ротенберг
россия 25
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079913995_0:116:2962:1783_1920x0_80_0_0_7f88a7d6b78feb950d5e5cb0561a27d7.jpg
https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079887616.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079913995_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a48f9303ec43e7bffa5cd2416aea449c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, роман ротенберг, россия 25, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Роман Ротенберг, Россия 25, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером

Роман Ротенберг признался, что стал тренером из-за своей философии хоккея

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Роман Ротенберг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что начал тренерскую деятельность, так как выработал свое видение хоккея.
В 2022-2025 годах Ротенберг был главным тренером петербургского СКА. С 2023 года специалист возглавляет команду "Россия 25".
«
"Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем - этим сейчас в основном занимаюсь, - необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна. У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата", - сказал Ротенберг.
"Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы. Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер - это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть. Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков", - добавил специалист.
Полностью интервью с Романом Ротенбергом читайте на сайте РИА Новости.
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ротенберг заявил, что ему бы хотелось оказаться внутри клуба НХЛ
Вчера, 10:34
 
ХоккейСпортРоман РотенбергРоссия 25СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала