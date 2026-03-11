https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079923411.html
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером
Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что начал тренерскую... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T12:25:00+03:00
2026-03-11T12:25:00+03:00
2026-03-11T12:32:00+03:00
хоккей
спорт
роман ротенберг
россия 25
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079913995_0:116:2962:1783_1920x0_80_0_0_7f88a7d6b78feb950d5e5cb0561a27d7.jpg
https://ria.ru/20260311/rotenberg-2079887616.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079913995_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a48f9303ec43e7bffa5cd2416aea449c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, роман ротенберг, россия 25, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Роман Ротенберг, Россия 25, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"У меня своя философия": Ротенберг рассказал, почему стал тренером
Роман Ротенберг признался, что стал тренером из-за своей философии хоккея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил в интервью РИА Новости, что начал тренерскую деятельность, так как выработал свое видение хоккея.
В 2022-2025 годах Ротенберг был главным тренером петербургского СКА. С 2023 года специалист возглавляет команду "Россия 25".
«
"Можно быть успешным менеджером и никудышным тренером. Только, даже создав хорошую инфраструктуру для занятий хоккеем - этим сейчас в основном занимаюсь, - необходимо наполнить ее содержанием. Без тренеров она будет неэффективна. У меня есть своя философия хоккея, свое понимание того, как нужно готовить и развивать игроков, как добиться результата", - сказал Ротенберг.
"Когда понял, что могу внести что-то новое и чем-то помочь нашим игрокам, решил перейти на тренерскую скамейку. Это была главная мотивация для, как вы правильно выразились, неблагодарной работы. Считаю, что совмещение постов менеджера и тренера не мешает добиваться успехов и там, и там. Современный главный тренер - это уже по определению менеджер. Он понимает, какие игроки нужны ему для выполнения поставленных задач, в какой хоккей играть. Старался продемонстрировать это, совмещая два важнейших поста. Главным критерием считал признание со стороны болельщиков", - добавил специалист.