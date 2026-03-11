Рейтинг@Mail.ru
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/rossija-2080062855.html
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник
Россия обратится в Совбез ООН, ОБСЕ и другие профильные органы после ракетного удара по Брянску, но не питает иллюзий относительно возможности справедливого... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:54:00+03:00
2026-03-11T20:54:00+03:00
россия
брянск
родион мирошник
оон
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20260311/bogomaz-2080049341.html
https://ria.ru/20260311/bryansk-2080045448.html
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянск, родион мирошник, оон, обсе
Россия, Брянск, Родион Мирошник, ООН, ОБСЕ
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник

Мирошник: Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после ракетного удара по Брянску

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия обратится в Совбез ООН, ОБСЕ и другие профильные органы после ракетного удара по Брянску, но не питает иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов", - сказал Мирошник в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Вчера, 19:08
Как подчеркнул дипломат, затем Москва может потребовать от этих организаций соответствующей реакции на действия Киева.
"Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках", - констатировал он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
При ракетном ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
Вчера, 18:47
 
РоссияБрянскРодион МирошникООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала