Названы регионы, где расследовали больше всего наркопреступлений
11.03.2026
Названы регионы, где расследовали больше всего наркопреступлений
Больше всего предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в 2025 году в Москве, Московской и... РИА Новости, 11.03.2026
https://ria.ru/20260306/sk-2078937716.html
https://ria.ru/20250410/rossija-2010380571.html
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в 2025 году в Москве, Московской и Челябинской областях, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим данным, всего в 2025 году в России
предварительно расследовали 126 145 преступлений, связанных с наркотиками. Так, в Москве
количество таких преступлений составило более 10,4 тысячи, в Подмосковье
- 5,8 тысячи, а в Челябинской области
- 5,1 тысячи.
При этом округами-лидерами по количеству предварительно расследованных наркопреступлений в прошлом году стали Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа с более чем 126 тысяч, 29 тысяч и 19 тысяч таких нарушений соответственно.
Кроме того, правоохранители в 2025 году изъяли более 35,7 тонны наркотиков, 828 килограммов психотропных веществ, а также более 46 тонн прекурсоров.