09:02 11.03.2026
Названы регионы, где расследовали больше всего наркопреступлений

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в 2025 году в Москве, Московской и Челябинской областях, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно этим данным, всего в 2025 году в России предварительно расследовали 126 145 преступлений, связанных с наркотиками. Так, в Москве количество таких преступлений составило более 10,4 тысячи, в Подмосковье - 5,8 тысячи, а в Челябинской области - 5,1 тысячи.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СК завел более девяти тысячи дел о преступлениях киевского режима
6 марта, 10:30
При этом округами-лидерами по количеству предварительно расследованных наркопреступлений в прошлом году стали Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа с более чем 126 тысяч, 29 тысяч и 19 тысяч таких нарушений соответственно.
Кроме того, правоохранители в 2025 году изъяли более 35,7 тонны наркотиков, 828 килограммов психотропных веществ, а также более 46 тонн прекурсоров.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза
10 апреля 2025, 08:00
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
