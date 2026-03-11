Названы регионы, где расследовали больше всего наркопреступлений

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в 2025 году в Москве, Московской и Челябинской областях, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно этим данным, всего в 2025 году в России предварительно расследовали 126 145 преступлений, связанных с наркотиками. Так, в Москве количество таких преступлений составило более 10,4 тысячи, в Подмосковье - 5,8 тысячи, а в Челябинской области - 5,1 тысячи.

При этом округами-лидерами по количеству предварительно расследованных наркопреступлений в прошлом году стали Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа с более чем 126 тысяч, 29 тысяч и 19 тысяч таких нарушений соответственно.