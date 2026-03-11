Роскомнадзор призвал не загружать приложения из непроверенных источников

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы только из надежных онлайн-магазинов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Многие люди по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников, подвергая риску свои данные и устройства. Именно поэтому важно загружать приложения только из надежных онлайн-магазинов", - сказали в ведомстве.

В частности, как отметил Роскомнадзор , в российском магазине онлайн-приложений RuStore все приложения проходят двухэтапную проверку на этапе загрузки: автоматическое сканирование технологиями " Лаборатории Касперского " и ручную модерацию со стороны площадки.