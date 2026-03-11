Рейтинг@Mail.ru
05:51 11.03.2026 (обновлено: 06:03 11.03.2026)
Роскомнадзор призвал не загружать приложения из непроверенных источников
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лаборатория касперского
россия
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лаборатория касперского, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Лаборатория Касперского, Россия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Многие россияне по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников - это подвергает риску данные и устройства, поэтому важно загружать программы только из надежных онлайн-магазинов, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Многие люди по-прежнему устанавливают приложения из непроверенных источников, подвергая риску свои данные и устройства. Именно поэтому важно загружать приложения только из надежных онлайн-магазинов", - сказали в ведомстве.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В МВД рассказали, что делать, если пользователь попался на фишинг
10 января, 16:51
В частности, как отметил Роскомнадзор, в российском магазине онлайн-приложений RuStore все приложения проходят двухэтапную проверку на этапе загрузки: автоматическое сканирование технологиями "Лаборатории Касперского" и ручную модерацию со стороны площадки.
Поэтому никаких фишинговых приложений там нет, добавили в ведомстве.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
