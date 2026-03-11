Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/roskomnadzor-2079830146.html
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских соцсетях, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:44:00+03:00
2026-03-11T01:44:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20260226/roskomnadzor-2076971768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, интернет
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, Интернет
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях

РКН в 2025 году заблокировал более 265 тысяч страниц в российских соцсетях

© iStock.com / seb_raНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / seb_ra
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских соцсетях, заявили РИА Новости в ведомстве.
«
"За 2025 год Роскомнадзор по решению уполномоченных органов удалил более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских социальных сетях", - сообщили в ведомстве.
В топ категорий запрещенных материалов вошли средства обхода блокировки, ЛГБТ*-контент, пронаркотический контент и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.
* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России
26 февраля, 18:43
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбществоИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала