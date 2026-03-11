https://ria.ru/20260311/roskomnadzor-2079830146.html
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских соцсетях, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 11.03.2026
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
