В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
07:36 11.03.2026
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Ижевска, сообщила Росавиация.
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Перми и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск

Самолет
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Ижевска, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорты Пермь (Большое Савино), Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
