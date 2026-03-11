https://ria.ru/20260311/rosaviatsiya-2079854782.html
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2026
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Перми и Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:36:00+03:00
2026-03-11T07:36:00+03:00
2026-03-11T07:36:00+03:00
пермь
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
https://ria.ru/20260310/sochi-2079818007.html
пермь
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
Пермь, Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Перми и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск