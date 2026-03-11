Женщине, обстрелявшей дом Рианны, предъявили обвинение

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщине, обстрелявшей на прошлой неделе дом американской певицы Рианны (настоящее имя Робин Рианна Фенти), предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает телеканал ABC.
Девятого марта женщина, которая находилась внутри машины марки Tesla, обстреляла дом Рианны из винтовки типа AR-15, когда певица находилась внутри. Нападавшая была опознана как 35-летняя Иванна Ортис. По данным издания New York Post, она была одержима певицей в соцсетях и писала про нее оскорбительные посты.
"По данным прокуратуры, женщине, обвиняемой в стрельбе из полуавтоматической винтовки по дому Рианны в Лос-Анджелесе в минувшие выходные, предъявлено обвинение по более чем десятку пунктов, включая покушение на убийство", - говорится в сообщении телеканала.
