Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разногласия между странами НАТО не позволят им задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне из-за конфликта вокруг Ирана, считает профессор кафедры международных отношений Дипакадемии МИД России Владимир Аватков.