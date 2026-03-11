Рейтинг@Mail.ru
Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
13:12 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/raznoglasija-2079939487.html
Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт
Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт
Разногласия между странами НАТО не позволят им задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне из-за конфликта вокруг Ирана, считает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:12:00+03:00
2026-03-11T13:12:00+03:00
в мире
иран
турция
сша
марк рютте
нато
военная операция сша и израиля против ирана
иран
турция
сша
в мире, иран, турция, сша, марк рютте, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, США, Марк Рютте, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт

Аватков: разногласия между странами НАТО не позволят задействовать пятую статью

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Флаг НАТО
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разногласия между странами НАТО не позволят им задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне из-за конфликта вокруг Ирана, считает профессор кафедры международных отношений Дипакадемии МИД России Владимир Аватков.
В марте генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер заявил, что организация не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В СФ прокомментировали заявление Рютте о коллективной обороне НАТО от Ирана
5 марта, 10:50
"Насколько сегодня с Турцией солидарны другие члены НАТО? Греция будет защищать Турцию? Может, Франция защитит ее? Да никогда. Соответственно, все эти внутренние разногласия не позволят задействовать пятую статью", - заявил он в пресс-центре "Россия сегодня".
Аватков считает, что пятую статью договора о коллективной безопасности могут задействовать только с одной целью – втянуть Турцию в конфликт для того, чтобы она осуществляла наступательные действия в отношении Ирана, сыграв на националистических настроениях внутри страны.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
10 марта, 20:48
 
В миреИранТурцияСШАМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
