Разногласия не позволят НАТО задействовать пятую статью, считает эксперт

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разногласия между странами НАТО не позволят им задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне из-за конфликта вокруг Ирана, считает профессор кафедры международных отношений Дипакадемии МИД России Владимир Аватков.
В марте генсек НАТО Марк Рютте в интервью Рейтер заявил, что организация не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции.
Аватков считает, что пятую статью договора о коллективной безопасности могут задействовать только с одной целью – втянуть Турцию в конфликт для того, чтобы она осуществляла наступательные действия в отношении Ирана, сыграв на националистических настроениях внутри страны.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.