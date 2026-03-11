Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила БПЛА в пустыне Руб-эль-Хали
22:00 11.03.2026 (обновлено: 22:02 11.03.2026)
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила БПЛА в пустыне Руб-эль-Хали
военная операция сша и израиля против ирана, саудовская аравия, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Саудовская Аравия, В мире
© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота системы ПВО
Работа системы ПВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа системы ПВО. Архивное фото
КАИР, 11 мар - РИА Новости. Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в пустыне Руб-эль-Хали беспилотник, летевший к крупному месторождению нефти "Шайба", сообщило министерство обороны королевства.
"В Руб-эль-Хали перехвачен и уничтожен беспилотник, следовавший к месторождению "Шайба", - говорится в заявлении министерства.
Месторождение "Шайба" находится в пустыне Руб-эль-Хали, недалеко от границы с ОАЭ. Оно считается одним из крупнейших в королевстве: его суточная добыча достигает примерно одного миллиона баррелей нефти.
Военная операция США и Израиля против ИранаСаудовская АравияВ мире
 
 
