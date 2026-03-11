https://ria.ru/20260311/pvo-2080071294.html
В Саудовской Аравии ПВО уничтожила БПЛА в пустыне Руб-эль-Хали
Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в пустыне Руб-эль-Хали беспилотник, летевший к крупному месторождению нефти "Шайба", сообщило... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:00:00+03:00
2026-03-11T22:00:00+03:00
2026-03-11T22:02:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
в мире
саудовская аравия
