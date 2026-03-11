https://ria.ru/20260311/putin-2079978125.html
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с 65-летием отметил, что будет рад продолжению конструктивного... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:12:00+03:00
2026-03-11T15:12:00+03:00
2026-03-11T15:12:00+03:00
в мире
оаэ
россия
владимир путин
оаэ
россия
Новости
ru-RU
