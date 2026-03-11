Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с 65-летием отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы между странами.