Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/putin-2079978125.html
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с 65-летием отметил, что будет рад продолжению конструктивного... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:12:00+03:00
2026-03-11T15:12:00+03:00
в мире
оаэ
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
https://ria.ru/20260311/putin-2079968117.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, россия, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о продолжении диалога и совместной работы с президентом ОАЭ

Путин: буду рад продолжению диалога и совместной работы с президентом ОАЭ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну с 65-летием отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и плодотворной совместной работы между странами.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с лидером Эмиратов.
"Ваше Высочество, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 65-летия... Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал лидеру Эмиратов крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в преодолении вызовов, с которыми сегодня пришлось столкнуться стране.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин и президент ОАЭ обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана
Вчера, 14:34
 
В миреОАЭРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала