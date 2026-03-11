https://ria.ru/20260311/putin-2079950497.html
В России должны повышать престиж профессии преподавателя, заявил Путин
В России должны повышать престиж профессии преподавателя, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2026
В России должны повышать престиж профессии преподавателя, заявил Путин
Власти РФ должны продолжать работу над повышением престижности работы преподавателя, в первую очередь в школах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2026
В России должны повышать престиж профессии преподавателя, заявил Путин
Путин: власти должны повышать престиж профессии преподавателя в России