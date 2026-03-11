Путин оценил работу над стратегией развития образования в России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил активную работу над стратегией развития образования в России.

"Знаю, что активно идет работа над подготовкой стратегии развития системы образования, в целом системы образования", - сказал Путин на встрече.

Он поинтересовался у Кравцова, как он оценивает эту работу с позиции министерства.