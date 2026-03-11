Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
12:40 11.03.2026
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование на Ближнем Востоке... РИА Новости, 11.03.2026
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
