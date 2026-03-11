https://ria.ru/20260311/putin-2079929073.html
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование на Ближнем Востоке... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:40:00+03:00
2026-03-11T12:40:00+03:00
2026-03-11T12:45:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079900396.html
ближний восток
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036668_259:0:2795:1902_1920x0_80_0_0_369745ccd710bcc9d96356a8cb326e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин
В мире, Ближний Восток, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин
Путин и Алиев выразили надежду на решение конфликта на Ближнем Востоке
Путин и Алиев выразили надежду на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке