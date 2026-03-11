Рейтинг@Mail.ru
12:36 11.03.2026
Путин обсудит с Кравцовым подготовку новой концепции образования
россия
владимир путин
сергей кравцов
дмитрий песков
россия
россия, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Дмитрий Песков
Путин обсудит с Кравцовым подготовку новой концепции образования

Путин на встрече с Кравцовым обсудит подготовку новой концепции образования

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым планирует обсудить подготовку новой концепции образования, в том числе как она будет отражать реалии и наработки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду Путин примет министра просвещения РФ Кравцова.
"Состоится совещание в рамках той работы, которая ведется по подготовке новой концепции образования... глава государства имеет в виду обсудить, каким образом эта новая концепция будет отражать новые реалии и те наработки, которые имеются в нашей системе образования", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что также речь пойдет о достижениях и проблемных местах новой концепции.
Сергей Кравцов
Мнение каждого учителя о системе образования учтут, заявил Кравцов
28 августа 2025, 07:36
 
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала