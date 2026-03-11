Путин обсудит с Кравцовым подготовку новой концепции образования

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым планирует обсудить подготовку новой концепции образования, в том числе как она будет отражать реалии и наработки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.