Путин отметил важность сотрудничества по упрочению позиций русского языка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что сотрудничество по упрочению международных позиций русского языка осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединённых общей историей, культурными и духовными ценностями", - написал президент.