Путин отметил важность сотрудничества по упрочению позиций русского языка - РИА Новости, 11.03.2026
11:23 11.03.2026
Путин отметил важность сотрудничества по упрочению позиций русского языка
2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку, отметив, что сотрудничество по упрочению международных позиций русского языка осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединённых общей историей, культурными и духовными ценностями", - написал президент.
Глава государства добавил, что на конференции планируется утвердить ряд документов, регламентирующих различные аспекты деятельности Международной организации по русскому языку, а также наметить практические шаги по реализации ее задач.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин рассказал о преимуществах знания русского языка
Вчера, 11:18
 
РоссияВладимир Путин
 
 
