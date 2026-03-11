https://ria.ru/20260311/pszh-chelsi-smotret-onlayn-2079791524.html
"ПСЖ" – "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
"ПСЖ" – "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 11 марта
Французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
пари сен-жермен (псж)
челси
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
пари сен-жермен (псж), челси, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
