Рейтинг@Mail.ru
ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/prizovye-2079982192.html
ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года
ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила в своем Telegram-канале о выплате из собственных средств более 50 миллионов рублей призовых по итогам... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T15:24:00+03:00
2026-03-11T15:24:00+03:00
спорт
токио
россия
украина
петр фрадков
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992097211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a15f29ffaaf928141907ec931d4336a0.jpg
https://ria.ru/20260303/pryzhki-2078138858.html
токио
россия
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992097211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a4b7162ae2fc5c63619a9155388f5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, токио, россия, украина, петр фрадков, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics), легкая атлетика
Спорт, Токио, Россия, Украина, Петр Фрадков, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Легкая атлетика
ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года

ВФЛА выплатила более 50 млн рублей призовых по итогам 2025 года

© РИА Новости / Александр КряжевСоревнования по прыжкам с шестом
Соревнования по прыжкам с шестом - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Соревнования по прыжкам с шестом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила в своем Telegram-канале о выплате из собственных средств более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года.
Выплаты предназначались атлетам и тренерам, которые в 2025 году выполнили нормативы чемпионата мира в Токио, а также юниорам, показавшим результаты на уровне чемпионатов Европы для спортсменов не старше 20 и 23 лет. Всего выплаты получили 240 спортсменов и тренеров.
Отмечается, что в 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы чемпионата мира, шесть спортсменов показали результаты, входящих в тройку лучших в мире за сезон, четыре легкоатлета установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА. В марте 2026 года глава ВФЛА Петр Фрадков выразил надежду на то, что World Athletics рассмотрит вопрос допуска российских юниоров до международных соревнований на предстоящем совете организации.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лысенко победил в прыжках в высоту на ЧР по легкой атлетике в помещении
3 марта, 11:45
 
СпортТокиоРоссияУкраинаПетр ФрадковВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Легкая атлетика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала