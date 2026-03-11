ВФЛА выплатила более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила в своем Telegram-канале о выплате из собственных средств более 50 миллионов рублей призовых по итогам 2025 года.
Выплаты предназначались атлетам и тренерам, которые в 2025 году выполнили нормативы чемпионата мира в Токио, а также юниорам, показавшим результаты на уровне чемпионатов Европы для спортсменов не старше 20 и 23 лет. Всего выплаты получили 240 спортсменов и тренеров.
Отмечается, что в 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы чемпионата мира, шесть спортсменов показали результаты, входящих в тройку лучших в мире за сезон, четыре легкоатлета установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА. В марте 2026 года глава ВФЛА Петр Фрадков выразил надежду на то, что World Athletics рассмотрит вопрос допуска российских юниоров до международных соревнований на предстоящем совете организации.