Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле - РИА Новости, 11.03.2026
20:49 11.03.2026
Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле
Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле - РИА Новости, 11.03.2026
Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле
Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле

Минфин: правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле, это будет сопровождаться приоритизацией расходов бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
"В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны", - говорится в сообщении.
"Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - добавили в Минфине.
Там подчеркнули, что приоритизация расходной части позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП.
Заголовок открываемого материала