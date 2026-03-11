Рейтинг@Mail.ru
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.03.2026
19:37 11.03.2026
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.03.2026
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в старом аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби при работе ПВО, никто не пострадал, сообщил медиаофис правительства... РИА Новости, 11.03.2026
абу-даби, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Абу-Даби, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар

В старом аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби вспыхнул пожар

Башни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Пожар вспыхнул в старом аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби при работе ПВО, никто не пострадал, сообщил медиаофис правительства эмирата в социальной сети Х.
"Пожарные Абу-Даби локализовали пожар, вспыхнувший в старом аэропорту города после успешного перехвата огня системами противовоздушной обороны. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили в медиаофисе.
Старый аэропорт Абу-Даби не работает как воздушная гавань с 2023 года, на его территории проходят различные культурные мероприятия.
В Абу-Даби в промышленном комплексе произошел пожар из-за атаки БПЛА
