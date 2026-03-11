В многоэтажном доме в Сочи вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. В Сочи при падении обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

« "В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома локализовали. Пострадавших нет", — говорится в публикации

Фрагменты дрона также попали в здание закрытого санатория "Ставрополье". В Адлерском районе из-за падения обломков пострадал человек.

Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, она продолжается около суток. Под удар попали и другие города Краснодарского края. В Анапе повреждения получил многоквартирный дом. Из него эвакуировали сто жильцов, в том числе 28 детей.

По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов над российскими регионами, включая Кубань. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.