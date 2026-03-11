https://ria.ru/20260311/pozhar-2080019765.html
В многоэтажном доме в Сочи вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
В многоэтажном доме в Сочи вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
В Сочи при падении обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 11.03.2026
сочи
краснодарский край
СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. В Сочи при падении обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Лазаревском районе Сочи
тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома локализовали. Пострадавших нет", — говорится в публикации
Фрагменты дрона также попали в здание закрытого санатория "Ставрополье". В Адлерском районе из-за падения обломков пострадал человек.
Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, она продолжается около суток. Под удар попали и другие города Краснодарского края. В Анапе повреждения получил многоквартирный дом. Из него эвакуировали сто жильцов, в том числе 28 детей.
По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов над российскими регионами, включая Кубань. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.