В многоэтажном доме в Сочи вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 11.03.2026 (обновлено: 18:17 11.03.2026)
В многоэтажном доме в Сочи вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
В Сочи при падении обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
происшествия
сочи
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. В Сочи при падении обломков беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома локализовали. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Вчера, 16:06
Фрагменты дрона также попали в здание закрытого санатория "Ставрополье". В Адлерском районе из-за падения обломков пострадал человек.
Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, она продолжается около суток. Под удар попали и другие города Краснодарского края. В Анапе повреждения получил многоквартирный дом. Из него эвакуировали сто жильцов, в том числе 28 детей.
По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов над российскими регионами, включая Кубань. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
