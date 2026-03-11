https://ria.ru/20260311/pozhar-2079851291.html
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар
Пожарные тушат склад на производстве косметики и парфюмерии на площади 3000 "квадратов" в Казани, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:50:00+03:00
2026-03-11T06:50:00+03:00
2026-03-11T07:03:00+03:00
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
