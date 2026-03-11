Рейтинг@Mail.ru
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 11.03.2026 (обновлено: 07:03 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/pozhar-2079851291.html
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 11.03.2026
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар
Пожарные тушат склад на производстве косметики и парфюмерии на площади 3000 "квадратов" в Казани, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:50:00+03:00
2026-03-11T07:03:00+03:00
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20260310/pozhar-2079592940.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар

На складе в Казани вспыхнул пожар площадью три тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожарные тушат склад на производстве косметики и парфюмерии на площади 3000 "квадратов" в Казани, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Казани ликвидируют пожар на складе. Загорание произошло в складском здании по адресу: улица Родины, дом 7 корпус 4 (производство косметики и парфюмерии). На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. 20 человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали
10 марта, 02:35
 
КазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала