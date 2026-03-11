https://ria.ru/20260311/postradavshie-2080073532.html
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве - РИА Новости, 11.03.2026
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве
Двое пострадавших во время атаки ВСУ на Брянск, которых доставили для лечения в Москву, находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве
Двое пострадавших при атаке ВСУ на Брянск находятся в реанимации в Москве