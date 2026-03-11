Рейтинг@Mail.ru
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве
22:23 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/postradavshie-2080073532.html
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве
2026-03-11T22:23:00+03:00
2026-03-11T22:23:00+03:00
Двое пострадавших при атаке на Брянск находятся в реанимации в Москве

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двое пострадавших во время атаки ВСУ на Брянск, которых доставили для лечения в Москву, находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил заведующий девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко в Москве Александр Кравчук.
Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск доставлены в больницы Москвы.
"Оба пациента находятся в реанимационном отделении. К сожалению, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии", - сказал Кравчук ИС "Вести".
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник
Вчера, 20:54
 
