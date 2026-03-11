Посольство в Венгрии опровергло сообщения о вмешательстве России в выборы

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных стран, заявила РИА Новости пресс-служба российского посольства в Будапеште, комментируя сообщения СМИ о якобы вмешательстве Москвы в парламентские выборы в Венгрии.

"В связи с медийными спекуляциями о "российском вмешательстве" в электоральную кампанию в Венгрии вновь хотели бы подчеркнуть, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы суверенных государств. Предстоящие парламентские выборы - это внутреннее дело Венгрии, и решение остается за венгерским народом", - сказали агентству в дипмиссии.

Посольство также сообщило, что во вторник перед зданием посольства состоялся "митинг по поводу мифического вмешательства России в венгерские выборы".

"Ничего нового мы там не услышали", - добавила пресс-служба.

Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.