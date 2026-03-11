БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных стран, заявила РИА Новости пресс-служба российского посольства в Будапеште, комментируя сообщения СМИ о якобы вмешательстве Москвы в парламентские выборы в Венгрии.
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что РФ якобы начала кампанию, направленную на помощь премьеру Венгрии Виктору Орбану в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
"В связи с медийными спекуляциями о "российском вмешательстве" в электоральную кампанию в Венгрии вновь хотели бы подчеркнуть, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы суверенных государств. Предстоящие парламентские выборы - это внутреннее дело Венгрии, и решение остается за венгерским народом", - сказали агентству в дипмиссии.
Посольство также сообщило, что во вторник перед зданием посольства состоялся "митинг по поводу мифического вмешательства России в венгерские выборы".
"Ничего нового мы там не услышали", - добавила пресс-служба.
Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.