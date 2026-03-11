https://ria.ru/20260311/poiski-2079824191.html
В поисках пропавших в Подмосковье детей участвовали водолазы
Более десяти водолазов участвовали в поиске троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального... РИА Новости, 11.03.2026
В поисках пропавших в Подмосковье детей участвовали более десяти водолазов