В поисках пропавших в Подмосковье детей участвовали водолазы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более десяти водолазов участвовали в поиске троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".