Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Аномально теплая погода ожидается в Москве до конца этой недели, столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в среду рассказал, что температура в Москве в среду поднялась выше плюс 12 градусов, что соответствует значениям середины апреля. Он отметил, что в четверг возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха: в столице он для 12 марта составляет плюс 11 градусов и установлен в 2025 году.

"В ночь на четверг через столичный регион "скользнет" атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом облачности и незначительными осадками в смешанном агрегатном состоянии. Однако днем инициатива перейдет к антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года", - сказал агентству Тишковец

Синоптик добавил, что температурный фон в столице аномальнo высокий и на десять-12 градусов превышает климатическую норму: так, максимальная температура в Москве в четверг составит плюс 12-14 градусов.

"В пятницу, символизируя усиление антициклона, показания барометров будут расти, а, значит, москвичей ждет по-весеннему погожий и теплый денек с претензией на повтор суточного рекорда тепла 2002 года, когда максимальный термометр показал плюс 11,5 градусов", - спрогнозировал Тишковец.

По словам синоптика, в пятницу ожидается малооблачная погода, ночью - ноль - плюс два градуса, днем - плюс 11-13 градусов.

"В субботу характер метеоусловий существенно не изменится, но обойдется без температурных рекордов: под утро - около ноля градусов, в середине дня - плюс десять - плюс 12 градусов", - подчеркнул Тишковец.

Синоптик предупредил, что в воскресенье под утро возможны незначительные заморозки, однако столбики термометров достигнут десятиградусной отметки, что не исключает очередного падения рекорда дня, который со значением в плюс 9,8 градуса держится с 2015 года.