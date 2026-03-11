Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода - РИА Новости, 11.03.2026
22:57 11.03.2026
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода
Аномально теплая погода ожидается в Москве до конца этой недели, столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.03.2026
2026
общество, москва, евгений тишковец, михаил леус
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Михаил Леус
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода

РИА Новости: в Москве ожидается аномально теплая погода до конца недели

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Аномально теплая погода ожидается в Москве до конца этой недели, столбики термометров могут подняться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в среду рассказал, что температура в Москве в среду поднялась выше плюс 12 градусов, что соответствует значениям середины апреля. Он отметил, что в четверг возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха: в столице он для 12 марта составляет плюс 11 градусов и установлен в 2025 году.
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Вчера, 06:01
"В ночь на четверг через столичный регион "скользнет" атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом облачности и незначительными осадками в смешанном агрегатном состоянии. Однако днем инициатива перейдет к антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года", - сказал агентству Тишковец.
Синоптик добавил, что температурный фон в столице аномальнo высокий и на десять-12 градусов превышает климатическую норму: так, максимальная температура в Москве в четверг составит плюс 12-14 градусов.
"В пятницу, символизируя усиление антициклона, показания барометров будут расти, а, значит, москвичей ждет по-весеннему погожий и теплый денек с претензией на повтор суточного рекорда тепла 2002 года, когда максимальный термометр показал плюс 11,5 градусов", - спрогнозировал Тишковец.
По словам синоптика, в пятницу ожидается малооблачная погода, ночью - ноль - плюс два градуса, днем - плюс 11-13 градусов.
"В субботу характер метеоусловий существенно не изменится, но обойдется без температурных рекордов: под утро - около ноля градусов, в середине дня - плюс десять - плюс 12 градусов", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик предупредил, что в воскресенье под утро возможны незначительные заморозки, однако столбики термометров достигнут десятиградусной отметки, что не исключает очередного падения рекорда дня, который со значением в плюс 9,8 градуса держится с 2015 года.
"В понедельник и вторник осадки также исключены, и после ночных ноля - минус трех градусов со слабой гололедицей днем воздух вновь начнет интенсивно прогреваться до показателей апреля: плюс семь - плюс десять градусов", - заключил Тишковец.
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
Вчера, 22:51
 
