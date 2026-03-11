Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта
22:03 11.03.2026
В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта
В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта - РИА Новости, 11.03.2026
В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта
Температура воздуха в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся почти до плюс 11 градусов, в четверг может превзойти рекорд, который держится с 1921 года,... РИА Новости, 11.03.2026
санкт-петербург
санкт-петербург, михаил леус, александр колесов, общество, погода
Санкт-Петербург, Михаил Леус, Александр Колесов, Общество, Погода
В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта

Леус: в Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта

© РИА Новости / Алексей Даничев
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся почти до плюс 11 градусов, в четверг может превзойти рекорд, который держится с 1921 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов во вторник рассказал, что аномально теплая погода с температурой до плюс 12 градусов ожидается в городе с четверга по субботу. Как уточнил синоптик, последний температурный рекорд на 12 марта в Петербурге составляет плюс семь градусов, на 13 марта - плюс восемь градусов, на 14 марта - около плюс десяти градусов.
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Вчера, 06:01
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Вчера, 06:01
"Это не март, это, скорее, апрель... Итак, максимальная температура сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге составила плюс 10,9 градуса - таков теперь суточный рекорд тепла для 11 марта... Завтра... Санкт-Петербург пойдет на второй мартовский рекорд тепла: пока для 12 марта он составляет плюс 7,3 градуса и держится больше века, с 1921 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Санкт-Петербурге - плюс четыре градуса, скорость южного ветра не превышает двух метров в секунду.
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
10 марта, 23:22
Синоптик рассказал, как долго сохранится теплая погода в Москве
10 марта, 23:22
 
Санкт-ПетербургМихаил ЛеусАлександр КолесовОбществоПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
