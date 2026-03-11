В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся почти до плюс 11 градусов, в четверг может превзойти рекорд, который держится с 1921 года, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.