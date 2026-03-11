Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде

В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спасатели нашли в акватории Москвы-реки тело одного из подростков, пропавших в Звенигороде, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

« "В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", — сказал собеседник агентства.

Подростка достали из воды в 800 метрах от места, где дети могли провалиться под лед.

По данным МЧС , в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Очевидцы заметили их в районе Москвы-реки. На берегу нашли следы и шапку, которая может принадлежать одному из подростков.