https://ria.ru/20260311/podrostok-2080006280.html
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
Спасатели нашли в акватории Москвы-реки тело одного из подростков, пропавших в Звенигороде, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:32:00+03:00
2026-03-11T16:32:00+03:00
2026-03-11T17:12:00+03:00
происшествия
звенигород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c8be75fac2aae83bace3ef75ecb44b8b.jpg
https://ria.ru/20260305/poiski-2078643065.html
звенигород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4bf8c5b2ad233e8f165bd3d2060ff1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
В Москве-реке нашли тело одного из подростков, пропавших в Звенигороде