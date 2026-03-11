Рейтинг@Mail.ru
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
16:32 11.03.2026 (обновлено: 17:12 11.03.2026)
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде
происшествия, звенигород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве-реке нашли тело подростка, пропавшего в Звенигороде

В Москве-реке нашли тело одного из подростков, пропавших в Звенигороде

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спасатели нашли в акватории Москвы-реки тело одного из подростков, пропавших в Звенигороде, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В ходе поиска обнаружено тело одного ребенка", — сказал собеседник агентства.
Подростка достали из воды в 800 метрах от места, где дети могли провалиться под лед.
По данным МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Очевидцы заметили их в районе Москвы-реки. На берегу нашли следы и шапку, которая может принадлежать одному из подростков.
Их поиск ведут 130 человек и 46 единиц техники, в том числе лодки с эхолотами и авиация. Продолжается детальное обследование дна, подледного пространства и берегов реки.
На Чукотке нашли братьев, пропавших 28 февраля в тундре
