Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 2 тысяч многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В планах на этот год капитально отремонтировать свыше 2 тысяч многоквартирных домов. Больше всего - в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске, Химках. Кроме того, дома будут отремонтированы в военных городках - ЗАТО Власиха, Краснознаменск, и Молодежный", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с 2026 по 2028 годы в рамках программы капремонта обновят почти 6 тысяч многоквартирных домов. Будут приведены в порядок кровли, инженерные системы, фасады, узлы управления, лифтовое оборудование, фундаменты, подвалы. Кроме того, с 2026 по 2031 годы в домах установят 4 тысячи новых лифтов, произведенных Серпуховским лифтостроительным заводом.