Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
11.03.2026
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Свыше 2 тысяч многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 11.03.2026
Новости
ru-RU
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Более 2 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 2 тысяч многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В планах на этот год капитально отремонтировать свыше 2 тысяч многоквартирных домов. Больше всего - в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске, Химках. Кроме того, дома будут отремонтированы в военных городках - ЗАТО Власиха, Краснознаменск, и Молодежный", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего с 2026 по 2028 годы в рамках программы капремонта обновят почти 6 тысяч многоквартирных домов. Будут приведены в порядок кровли, инженерные системы, фасады, узлы управления, лифтовое оборудование, фундаменты, подвалы. Кроме того, с 2026 по 2031 годы в домах установят 4 тысячи новых лифтов, произведенных Серпуховским лифтостроительным заводом.
С 2023 по 2025 годы в регионе провели капремонт более 5,7 тысячи многоквартирных домов, в том числе порядка 3 тысяч – за прошлый год, напомнили в пресс-службе.