Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
16:24 11.03.2026
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2026
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье
Свыше 2 тысяч многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 11.03.2026
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
балашиха
люберцы
московская область (подмосковье)
балашиха
люберцы
жилье, московская область (подмосковье), балашиха, люберцы
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Люберцы
Более 2 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье

Более 2 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Рабочие проводят ремонт жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 2 тысяч многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В планах на этот год капитально отремонтировать свыше 2 тысяч многоквартирных домов. Больше всего - в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске, Химках. Кроме того, дома будут отремонтированы в военных городках - ЗАТО Власиха, Краснознаменск, и Молодежный", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего с 2026 по 2028 годы в рамках программы капремонта обновят почти 6 тысяч многоквартирных домов. Будут приведены в порядок кровли, инженерные системы, фасады, узлы управления, лифтовое оборудование, фундаменты, подвалы. Кроме того, с 2026 по 2031 годы в домах установят 4 тысячи новых лифтов, произведенных Серпуховским лифтостроительным заводом.
С 2023 по 2025 годы в регионе провели капремонт более 5,7 тысячи многоквартирных домов, в том числе порядка 3 тысяч – за прошлый год, напомнили в пресс-службе.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Бесплатные земельные участки в Подмосковье выдали 160 многодетным семьям
5 марта, 17:44
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)БалашихаЛюберцы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
