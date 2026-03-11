Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Детям Подмосковья доступны бесплатные профилактические осмотры. Они могут проверить свое здоровье как в поликлинике, так и в образовательном учреждении. Для этого в школу или детский сад выезжает бригада медицинских специалистов.

Забелин добавил, что проведение профилактических осмотров несовершеннолетних направлено на определение группы здоровья ребенка, а также на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий.

"В случае подозрения на наличие заболевания в ходе осмотра в образовательном учреждении ребенок направляется в поликлинику для прохождения углубленной диагностики. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует Забелина пресс-служба министерства здравоохранения региона.