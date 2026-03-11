Рейтинг@Mail.ru
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:20 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/podmoskove-2079980577.html
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2026
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:20:00+03:00
2026-03-11T15:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d347f4f9af92f179b5f69781fc5d7fc5.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_84163fff81279e0e96ac037be8a37872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дети, медицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети, Медицина
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье

Более 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала 2026 года

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Детям Подмосковья доступны бесплатные профилактические осмотры. Они могут проверить свое здоровье как в поликлинике, так и в образовательном учреждении. Для этого в школу или детский сад выезжает бригада медицинских специалистов.
Забелин добавил, что проведение профилактических осмотров несовершеннолетних направлено на определение группы здоровья ребенка, а также на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий.
"В случае подозрения на наличие заболевания в ходе осмотра в образовательном учреждении ребенок направляется в поликлинику для прохождения углубленной диагностики. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует Забелина пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале Подмосковья в течение 45 дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДетиМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала