Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщил заместитель председателя
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Детям Подмосковья доступны бесплатные профилактические осмотры. Они могут проверить свое здоровье как в поликлинике, так и в образовательном учреждении. Для этого в школу или детский сад выезжает бригада медицинских специалистов.
Забелин добавил, что проведение профилактических осмотров несовершеннолетних направлено на определение группы здоровья ребенка, а также на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий.
"В случае подозрения на наличие заболевания в ходе осмотра в образовательном учреждении ребенок направляется в поликлинику для прохождения углубленной диагностики. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тысяч детей, что на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года", — цитирует Забелина пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на регпортале Подмосковья в течение 45 дней.