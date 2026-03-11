Рейтинг@Mail.ru
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:30 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/podmoskove-2079966849.html
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области - РИА Новости, 11.03.2026
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области
Искусственный интеллект (ИИ) помог устранить около 52 тысяч нарушений в Московской области в этом году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:30:00+03:00
2026-03-11T14:30:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079965220_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_f378333bbb762afa9f0174f7c4bd96c4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079965220_172:0:1951:1334_1920x0_80_0_0_f4603be1dd4b46372b2ba932cf91d2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области

ИИ помог устранить свыше 50 тысяч нарушений в Подмосковье с начала 2026 года

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской областиИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской области
ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) помог устранить около 52 тысяч нарушений в Московской области в этом году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Камеры системы "Безопасный регион", оборудованные искусственным интеллектом, мониторят около 8,1 тысячи подмосковных дворов и 3,7 тысячи контейнерных площадок в рамках проекта "Чистая территория". Они выявляют 15 видов нарушений — мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее. Нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение, а также проверяет выполнение работ.
"ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тысяч камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тысяч нарушений, порядка 52 тысяч — уже в 2026-м году. Самые распространенные — мусор, в том числе, переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и так далее. Мы полностью сопровождаем процесс — с момента обнаружения проблемы до ее решения", — цитирует Воробьева пресс-служба правительства Московской области.
Он добавил, что следить за порядком им также помогают мобильные комплексы с "умными" камерами, которые с этого года начали распознавать снег и наледь на крышах многоквартирных домов. Безопасность жителей у правительства Подмосковья в приоритете. Важно, чтобы все, что их окружает, радовало глаз, тем более, если это касается придомовой территории.
"Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений", — отметил губернатор.
С 2024-го почти тысяча "умных" камер системы "Безопасный регион" контролирует в Подмосковье и запаркованность контейнерных площадок. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 15 минут, ИИ фиксирует это, после чего владельцу могут выписать штраф. Мера помогает избежать проблем с вывозом отходов, а также оптимизировать работу инспекторов. Там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество подобных нарушений сократилось на 40%. По аналогичной схеме камеры (517) фиксируют и парковку на газонах. На данный момент благодаря им выявлено уже 627 нарушений.
Кроме того, камеры, оборудованные ИИ, следят за чистотой на детских площадках. За сброс мусора там тоже предусмотрен штраф (в 2026-м — 409 нарушений).
С ноября прошлого года искусственный интеллект помогает освобождать подмосковные дворы от большегрузов. Более 500 "умных" камер фиксируют автомобили, время стоянки которых превышает 60 минут. Уже выявлено 58 нарушений.
Фиксируют нарушения и "умные" автомобили, оборудованные камерами с ИИ, которые объезжают дворы. Они выявляют снежные навалы, снег на дорогах, пешеходных зонах, граффити, несанкционированные навалы отходов, лед и снег на зданиях.
Сейчас в Подмосковье в соответствии с нацпроектом "Экономика данных" реализуется 67 ИИ-проектов. Экономический эффект от использования технологий искусственного интеллекта уже составил около 2,5 миллиарда рублей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала