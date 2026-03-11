ИИ помог устранить более 50 тысяч нарушений в Московской области

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) помог устранить около 52 тысяч нарушений в Московской области в этом году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Камеры системы "Безопасный регион", оборудованные искусственным интеллектом, мониторят около 8,1 тысячи подмосковных дворов и 3,7 тысячи контейнерных площадок в рамках проекта "Чистая территория". Они выявляют 15 видов нарушений — мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и так далее. Нейросеть автоматически ставит задачи на их устранение, а также проверяет выполнение работ.

"ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тысяч камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тысяч нарушений, порядка 52 тысяч — уже в 2026-м году. Самые распространенные — мусор, в том числе, переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и так далее. Мы полностью сопровождаем процесс — с момента обнаружения проблемы до ее решения", — цитирует Воробьева пресс-служба правительства Московской области.

Он добавил, что следить за порядком им также помогают мобильные комплексы с "умными" камерами, которые с этого года начали распознавать снег и наледь на крышах многоквартирных домов. Безопасность жителей у правительства Подмосковья в приоритете. Важно, чтобы все, что их окружает, радовало глаз, тем более, если это касается придомовой территории.

"Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений", — отметил губернатор.

С 2024-го почти тысяча "умных" камер системы "Безопасный регион" контролирует в Подмосковье и запаркованность контейнерных площадок. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 15 минут, ИИ фиксирует это, после чего владельцу могут выписать штраф. Мера помогает избежать проблем с вывозом отходов, а также оптимизировать работу инспекторов. Там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество подобных нарушений сократилось на 40%. По аналогичной схеме камеры (517) фиксируют и парковку на газонах. На данный момент благодаря им выявлено уже 627 нарушений.

Кроме того, камеры, оборудованные ИИ, следят за чистотой на детских площадках. За сброс мусора там тоже предусмотрен штраф (в 2026-м — 409 нарушений).

С ноября прошлого года искусственный интеллект помогает освобождать подмосковные дворы от большегрузов. Более 500 "умных" камер фиксируют автомобили, время стоянки которых превышает 60 минут. Уже выявлено 58 нарушений.

Фиксируют нарушения и "умные" автомобили, оборудованные камерами с ИИ, которые объезжают дворы. Они выявляют снежные навалы, снег на дорогах, пешеходных зонах, граффити, несанкционированные навалы отходов, лед и снег на зданиях.