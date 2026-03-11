Почему пилоты избегают гроз — и что происходит, когда им это не удается

Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. 21 февраля 2019 года

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В голливудских блокбастерах встреча самолета с грозой — почти всегда прелюдия к катастрофе: отказ электроники, паника. В то же время большинство коммерческих самолетов попадали в подобное "ЧП".

Насколько на самом деле опасна при перелетах гроза?

Сотрудничество с метеорологами

Логично предположить, что пилоты стараются не летать во время грозы.

"Грозовые фронты несут в себе мощнейшие воздушные потоки и множество других опасностей", — заявляет Патрик Смит, командир воздушного судна.

По словам Смита, для предотвращения попадания в грозу необходимо тесное сотрудничество метеорологов, авиадиспетчеров и членов экипажа как на этапе подготовки к полету, так и во время его выполнения.

"Перед каждым вылетом мы получаем сводки и прогнозы, указывающие на возможные районы формирования гроз", — объясняет он, имея в виду детальные спутниковые карты, которые предоставляют метеорологи.

Если рейс длится 12 часов, информация, полученная в начале полета, устаревает. В итоге приходится полагаться на бортовые системы, работающие в реальном времени. Эти приборы показывают, где находятся грозы, их силу, скорость и направление движения.

© AP Photo / Bullit Marquez Филиппинские метеорологи смотрят на спутниковое изображение тайфуна "Мелор" © AP Photo / Bullit Marquez Филиппинские метеорологи смотрят на спутниковое изображение тайфуна "Мелор"

Держаться на расстоянии

Другим источником информации о грозах является связь с диспетчером, которому приходится параллельно следить за ситуацией на разных высотах.

Работа радара и постоянный обмен данными позволяют пилотам находить грозы и зоны турбулентности за сотни километров. Получив информацию о непогоде, они просят диспетчеров изменить высоту или маршрут, чтобы безопасно обойти грозу или турбулентность. Большинство авиакомпаний рекомендует держаться от грозовых облаков на расстоянии 15-30 километров, в зависимости от их интенсивности.

А если молния ударит?

Несмотря на миф, попадание молнии не может ни разрушить самолет, ни полностью вырубить электронику.

Современные авиалайнеры оснащены комплексной системой защиты от молний. Специальные молниеотводы, установленные на корпусе, направляют электрический разряд, предотвращая повреждения. Более того, все важные электронные системы дублируются и защищены от скачков напряжения.

Даже если некоторые элементы электроники выходят из строя, у пилотов всегда есть резервные системы, позволяющие безопасно завершить полет.

"Это как если бы молния ударила в автомобиль — она просто пройдет по металлической обшивке. Никто внутри от этого не пострадает. С самолетом то же самое: если в него ударит молния, вы просто увидите яркую вспышку и услышите громкий звук", — поясняет бывший пилот Том Банн.

Град и турбулентность

Пилоты признают: несмотря на все меры предосторожности, полет в грозу не так опасен, как показывают в кино, хотя и может принести проблемы.

Самое неприятное, что может произойти — это град. Он оставляет маленькие вмятины на крыле, снижая эффективность. Крупный град может даже разбить лобовое стекло. Но чаще всего последствия ограничиваются финансовыми потерями для владельца, а не угрозой для пассажиров.

Грозы часто сопровождаются сильной турбулентностью, которая может быть неприятной и пугающей для пассажиров, но часто безопасной.

Турбулентность может представлять реальную угрозу, когда возникает близко к земле, поэтому пилоты стараются избегать посадок во время гроз.

Что говорят в России

С тем, что в грозу лететь не нужно, согласны и отечественные авиаторы.