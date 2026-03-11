Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. Для разрешения конфликта на Ближнем Востоке необходимо признать права Тегерана и выплатить компенсацию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признать законные права Ирана, выплатить репарации и предоставить твердые международные гарантии против будущей агрессии", — написал он в соцсети X.
Как сообщил источник РИА Новости, Тегеран в текущей ситуации не думает о переговорах с Вашингтоном.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.