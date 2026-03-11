Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем

«

"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признать законные права Ирана, выплатить репарации и предоставить твердые международные гарантии против будущей агрессии", — написал он в соцсети X.