Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:20 11.03.2026 (обновлено: 12:24 11.03.2026)
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии, хотелось бы пожелать спортсменке прислушиваться к зову... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
италия
россия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Гимнастка Крамаренко: желаю Петросян слушать свое сердце и никогда не сдаваться

Аделия Петросян
Аделия Петросян


Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии, хотелось бы пожелать спортсменке прислушиваться к зову сердца и никогда не опускать руки, заявила РИА Новости чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.
Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в Олимпийских играх - 2026 в Италии. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет, спортсменка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны. Гуменнику 23 года, он действующий чемпион страны и трехкратный победитель Финала Гран-при России.
«
"Аделия и Петр - огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене. Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное. Аделия – звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди", - сказала Крамаренко после спектакля "Наваждение", созданного под художественным руководством Ирины Винер.
"Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю (многие специалисты считали, что Гуменнику судьи занизили оценки - прим. ред.). Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх", - добавила собеседница агентства.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
9 марта, 19:10
 
