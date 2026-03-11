https://ria.ru/20260311/petrosjan-2079921833.html
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии, хотелось бы пожелать спортсменке прислушиваться к зову... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T12:20:00+03:00
2026-03-11T12:20:00+03:00
2026-03-11T12:24:00+03:00
"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады
Гимнастка Крамаренко: желаю Петросян слушать свое сердце и никогда не сдаваться
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии, хотелось бы пожелать спортсменке прислушиваться к зову сердца и никогда не опускать руки, заявила РИА Новости чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.
Петросян
и Гуменник
стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в Олимпийских играх - 2026 в Италии
. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет, спортсменка является трехкратной чемпионкой России
и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны. Гуменнику 23 года, он действующий чемпион страны и трехкратный победитель Финала Гран-при России.
«
"Аделия и Петр - огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене. Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное. Аделия – звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди", - сказала Крамаренко
после спектакля "Наваждение", созданного под художественным руководством Ирины Винер
.
"Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю (многие специалисты считали, что Гуменнику судьи занизили оценки - прим. ред.). Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх", - добавила собеседница агентства.