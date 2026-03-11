"Испытывала гордость": Крамаренко обратилась к Петросян после Олимпиады

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии, хотелось бы пожелать спортсменке прислушиваться к зову сердца и никогда не опускать руки, заявила РИА Новости чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

"Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу. По поводу судейства я никогда ничего не говорю (многие специалисты считали, что Гуменнику судьи занизили оценки - прим. ред.). Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх", - добавила собеседница агентства.