В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки
18:32 11.03.2026
В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки
Прохожий пострадал при обрушении штукатурки с фасада старинного дома на улице Большая Морская в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ РИА Новости, 11.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Прохожий пострадал при обрушении штукатурки с фасада старинного дома на улице Большая Морская в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Одиннадцатого марта произошло падение части фасада дома на улице Большая Морская в Санкт-Петербурге на проходящего мимо мужчину. Пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В среду прокуратура Петербурга сообщила, что начала проверку по факту обрушения штукатурки с фасада дома на Большой Морской улице, в ходе которой будут оценены требования жилищного законодательства со стороны организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление домом.
Заголовок открываемого материала