В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки
В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки - РИА Новости, 11.03.2026
В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада дома штукатурки
Прохожий пострадал при обрушении штукатурки с фасада старинного дома на улице Большая Морская в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:32:00+03:00
2026-03-11T18:32:00+03:00
2026-03-11T18:36:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
В Петербурге прохожий пострадал от упавшей с фасада старинного дома штукатурки