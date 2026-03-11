Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ищут двух братьев-подростков - РИА Новости, 11.03.2026
17:40 11.03.2026
В Петербурге ищут двух братьев-подростков
Поисковики ищут двух братьев 11 и 14 лет из Петербурга, которые могли уйти из дома и поехать к бабушке. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, псков, санкт-петербург
В Петербурге ищут двух братьев-подростков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Поисковики ищут двух братьев 11 и 14 лет из Петербурга, которые могли уйти из дома и поехать к бабушке.
"Внимание, пропали подростки, требуется помощь в распространении! Мальчики 11 и 14 лет. С 10 марта их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что братья воспитываются матерью и отчимом и в тот день, когда они пропали, были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. "Со слов младшей сестры, накануне она слышала, как братья обсуждали какой-то вокзал. Есть предположения, что мальчики запланировали побег в город Псков к бабушке со стороны отца, однако до Пскова дети не доехали, где могут находиться неизвестно", - рассказали агентству.
У пропавших детей есть две сестры 17 и 6 лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове и младший брат, ему 4 года.
