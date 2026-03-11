В Петербурге ищут двух братьев-подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Поисковики ищут двух братьев 11 и 14 лет из Петербурга, которые могли уйти из дома и поехать к бабушке.

У пропавших детей есть две сестры 17 и 6 лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове и младший брат, ему 4 года.