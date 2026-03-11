https://ria.ru/20260311/peskov-2080032392.html
Песков осудил попытки Киева атаковать станции "Русская" и "Береговая"
киев, дмитрий песков, россия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" безответственны на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он.
По словам представитель Кремля, это лишний раз подчеркивает натуру и сущность киевского режима.
Как напомнил Песков
, Путин заявлял о том, что РФ
неоднократно доводила до Анкары информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков.