Песков осудил попытки Киева атаковать станции "Русская" и "Береговая"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" безответственны на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он.

По словам представитель Кремля, это лишний раз подчеркивает натуру и сущность киевского режима.