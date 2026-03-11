Кремль впервые опубликовал видеозапись брифинга Пескова

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Видеозапись ежедневного брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова впервые опубликовал официальный канал Кремля в Max.
Пресс-секретарь российского лидера по будням проводит традиционные брифинги для журналистов в формате конференц-колла. Песков информирует представителей СМИ о рабочем графике главы государства, а также отвечает на вопросы журналистов о текущей внутренней и международной повестке.
Как правило, полные аудиозаписи таких брифингов ранее не публиковались в официальных аккаунтах Кремля. Видеозапись общения Пескова с журналистами впервые опубликована в Max в среду.
На кадрах пресс-секретарь президента беседует с представителями СМИ по громкой связи. Он сидит за столом на фоне пресс-волла с гербом России, надписью "Кремль" и web-адресом официального интернет-ресурса президента РФ - kremlin.ru, а рядом с ним - российский флаг.