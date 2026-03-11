https://ria.ru/20260311/peskov-2079881838.html
Успех в СВО должен исключить опасность ударов по России, заявил Песков
Успех России в СВО должен исключить опасность ударов по территории РФ, подобных атаке на Брянск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
