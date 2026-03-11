Рейтинг@Mail.ru
Успех в СВО должен исключить опасность ударов по России, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 11.03.2026 (обновлено: 10:24 11.03.2026)
Успех в СВО должен исключить опасность ударов по России, заявил Песков
Успех России в СВО должен исключить опасность ударов по территории РФ, подобных атаке на Брянск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
Успех в СВО должен исключить опасность ударов по России, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Успех России в СВО должен исключить опасность ударов по территории РФ, подобных атаке на Брянск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они (военные РФ - ред.) же работают планомерно, специальная военная операция идет вперед. И она должна идти вперед и венчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было. Чтобы исключить опасность таких акций и проявления киевского режима", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии. В среду в Минздраве РФ сообщили, что идет медицинская эвакуация в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске.
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
© 2026 МИА «Россия сегодня»
