https://ria.ru/20260311/peregovory-2079927158.html
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
Конкретики о времени и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:34:00+03:00
2026-03-11T12:34:00+03:00
2026-03-11T12:34:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20260311/peregovory-2079926588.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
Песков: конкретики о новом раунде трёхсторонних переговоров по Украине пока нет