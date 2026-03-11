Рейтинг@Mail.ru
11.03.2026

Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
12:34 11.03.2026
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков
Конкретики о времени и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Конкретики о новом раунде переговоров по Украине пока нет, заявил Песков

Песков: конкретики о новом раунде трёхсторонних переговоров по Украине пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конкретики о времени и месте следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли какая-то конкретика по месту и времени проведения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Переговорный процесс по Украине будет продолжен, заявили в Кремле
