Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты - РИА Новости, 11.03.2026
03:59 11.03.2026
Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты
Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты
Получить срочную пенсионную выплату в России могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 пенсионных... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:59:00+03:00
2026-03-11T03:59:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
московская областная дума
россия
московская область (подмосковье)
2026
Новости
общество, россия, московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
Россиянам назвали условия получения срочной пенсионной выплаты

РИА Новости: срочную пенсионную выплату можно получить при стаже в 15 лет

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Получить срочную пенсионную выплату в России могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
"Получить срочную пенсию могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, у которых есть не менее 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов", - сказал Никитин.
Он отметил, что срок, в течение которого будут выплачиваться сбережения, можно определить самостоятельно, однако период должен быть не менее 10 лет. Размер выплаты напрямую зависит от общих накоплений и рассчитывается индивидуально. Если все сбережения вместе составляют менее 10% от прожиточного минимума для пенсионеров, то есть менее 1628 рублей по состоянию на 2026 год, их можно получить единовременно.
"Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд. Это можно сделать лично, по почте, через МФЦ или онлайн на портале "Госуслуги", - рассказал Никитин.
Депутат напомнил, что срочная пенсия – это ежемесячная доплата к пенсии для тех, кто откладывал средства самостоятельно посредством личных взносов, материнского капитала или формировал накопления за счет средств от государства и работодателя.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
