Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Лыжник Иван Голубков рассказал, что спортсмены из других стран, включая атлетов из Германии, здороваются и обнимаются с ним на Паралимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:06:00+03:00
2026-03-11T14:06:00+03:00
2026-03-11T14:06:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
россия
германия
анастасия багиян
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
италия
россия
германия
спорт, италия, россия, германия, анастасия багиян, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Россия, Германия, Анастасия Багиян, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Голубков: атлеты из других стран улыбаются и обнимаются со мной на Паралимпиаде
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что спортсмены из других стран, включая атлетов из Германии, здороваются и обнимаются с ним на Паралимпиаде в Италии.
Во вторник россиянка Анастасия Багиян
, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии
. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ
и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
"Честно, со мной все здороваются. Немцы и все остальные улыбаются, обнимаются", - сказал Голубков журналистам.
Также Голубков оценил условия в Паралимпийской деревне. "Кормили бы чуть получше, но нормально. Приехали сюда не кушать, а работать", - сказал спортсмен.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Он принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе национальной команды пять медалей Игр - три золотые и две бронзовые.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.