Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Лыжные гонки
 
14:06 11.03.2026
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран
Лыжник Иван Голубков рассказал, что спортсмены из других стран, включая атлетов из Германии, здороваются и обнимаются с ним на Паралимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран

Голубков: атлеты из других стран улыбаются и обнимаются со мной на Паралимпиаде

Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что спортсмены из других стран, включая атлетов из Германии, здороваются и обнимаются с ним на Паралимпиаде в Италии.
Во вторник россиянка Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
Иван Голубков на финише дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Вчера, 13:54
"Честно, со мной все здороваются. Немцы и все остальные улыбаются, обнимаются", - сказал Голубков журналистам.
Также Голубков оценил условия в Паралимпийской деревне. "Кормили бы чуть получше, но нормально. Приехали сюда не кушать, а работать", - сказал спортсмен.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Он принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе национальной команды пять медалей Игр - три золотые и две бронзовые.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Дмитрий Свищев
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде
Вчера, 13:17
 
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Россия, Германия, Анастасия Багиян, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
 
