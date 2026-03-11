Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Лыжник Голубков рассказал об отношении к нему паралимпийцев из других стран

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Иван Голубков рассказал, что спортсмены из других стран, включая атлетов из Германии, здороваются и обнимаются с ним на Паралимпиаде в Италии.

Во вторник россиянка Анастасия Багиян , выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии . На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.

"Честно, со мной все здороваются. Немцы и все остальные улыбаются, обнимаются", - сказал Голубков журналистам.

Также Голубков оценил условия в Паралимпийской деревне. "Кормили бы чуть получше, но нормально. Приехали сюда не кушать, а работать", - сказал спортсмен.

Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Он принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе национальной команды пять медалей Игр - три золотые и две бронзовые.