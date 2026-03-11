Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11.03.2026
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Российский лыжник Иван Голубков назвал исполнением мечты свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
лыжные гонки
спорт
италия
пекин
паралимпийский комитет россии (пкр)
италия
пекин
Лыжные гонки, Италия, Пекин, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Пекин, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты

Иван Голубков на финише дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.
Иван Голубков на финише дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро. - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иван Голубков на финише дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков назвал исполнением мечты свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.
Во вторник Голубков не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
«
"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился, самая ужасная гонка была. Сегодня собрался, показал все, что мог. Сложно не было, как первым стартовал, так и финишировал. Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль за 20 лет, которые занимаюсь. Я счастлив", - сказал Голубков журналистам.
30-летний лыжник признался, что был готов закончить карьеру после недопуска на предыдущие Паралимпийские игры.
"Не давали мне выступать: Пекин и Корея мимо. В 2022 году чуть не закончил. Сказал, что больше не могу, психологически устал, год пропускал, но меня уговорили. Вчера были мысли закончить и не возвращаться, но вот результат, могу показать еще. Появляется мотивация продолжать еще четыре года", - добавил Голубков.
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков выразил уверенность, что Голубков сможет выступить на Паралимпиаде во Французских Альпах в 2030 году.
"Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный, такие довольно долго выступают. Он нужен еще сборной команде. Должна быть преемственность. Подросли молодые, дерзкие. Его опыт и знания очень важны", - сообщил Рожков.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лыжные гонкиСпортИталияПекинПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
