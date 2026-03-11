Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты

«

"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился, самая ужасная гонка была. Сегодня собрался, показал все, что мог. Сложно не было, как первым стартовал, так и финишировал. Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль за 20 лет, которые занимаюсь. Я счастлив", - сказал Голубков журналистам.