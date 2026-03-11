https://ria.ru/20260311/paralimpiada-2079952394.html
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
Российский лыжник Иван Голубков назвал исполнением мечты свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Лыжник Голубков назвал победу на Паралимпиаде исполнением мечты
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков назвал исполнением мечты свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.
Во вторник Голубков не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки.
"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился, самая ужасная гонка была. Сегодня собрался, показал все, что мог. Сложно не было, как первым стартовал, так и финишировал. Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль за 20 лет, которые занимаюсь. Я счастлив", - сказал Голубков журналистам.
30-летний лыжник признался, что был готов закончить карьеру после недопуска на предыдущие Паралимпийские игры.
"Не давали мне выступать: Пекин
и Корея мимо. В 2022 году чуть не закончил. Сказал, что больше не могу, психологически устал, год пропускал, но меня уговорили. Вчера были мысли закончить и не возвращаться, но вот результат, могу показать еще. Появляется мотивация продолжать еще четыре года", - добавил Голубков.
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР)
Павел Рожков выразил уверенность, что Голубков сможет выступить на Паралимпиаде во Французских Альпах в 2030 году.
"Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный, такие довольно долго выступают. Он нужен еще сборной команде. Должна быть преемственность. Подросли молодые, дерзкие. Его опыт и знания очень важны", - сообщил Рожков.