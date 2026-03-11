Рейтинг@Mail.ru
"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде
13:32 11.03.2026 (обновлено: 13:50 11.03.2026)
"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде
"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде
Победы атлетов на Паралимпийских играх в Италии вызывают чувство гордости за страну, приятно вновь слышать российский гимн, заявил РИА Новости первый... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
спорт, россия, италия, милан, дмитрий свищев, госдума рф, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде

Свищев: гордимся победами на Паралимпиаде и счастливы слышать гимн России

Иван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Иван Голубков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Победы атлетов на Паралимпийских играх в Италии вызывают чувство гордости за страну, приятно вновь слышать российский гимн, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Лыжник Иван Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе сборной России пять медалей Игр - три золота и две бронзы.
Иван Голубков на дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Пусть привыкают к гимну России": Журова высказалась о победе Голубкова
Вчера, 13:26
"Мы счастливы от того, что слышим наш гимн, и от того, что наши ребята стали победителями Паралимпийских игр в Италии. У нас уже есть значимое количество и золотых, и бронзовых медалей Паралимпиады. Это как раз и есть большое счастье. А то, что отдельно взятые страны и спортсмены игнорируют официальные мероприятия Игр – это их проблемы. А мы еще раз поздравляем наших ребят и надеемся на их дальнейшие успехи в спорте, жизни, политике, бизнесе. Нам есть, кем гордиться", - сказал Свищев.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Волонтер Мишель Дегаспери на Паралимпийских играх - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Итальянский волонтер заявил, что рад россиянам на Паралимпиаде
Вчера, 13:00
 
СпортРоссияИталияМиланДмитрий СвищевГосдума РФПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
