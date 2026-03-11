"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Победы атлетов на Паралимпийских играх в Италии вызывают чувство гордости за страну, приятно вновь слышать российский гимн, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.