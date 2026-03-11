"Большое счастье": в Госдуме высказались о победе россиян на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Победы атлетов на Паралимпийских играх в Италии вызывают чувство гордости за страну, приятно вновь слышать российский гимн, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Лыжник Иван Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Спортсмен принес сборной России третью золотую медаль Паралимпиады. Всего в активе сборной России пять медалей Игр - три золота и две бронзы.
"Мы счастливы от того, что слышим наш гимн, и от того, что наши ребята стали победителями Паралимпийских игр в Италии. У нас уже есть значимое количество и золотых, и бронзовых медалей Паралимпиады. Это как раз и есть большое счастье. А то, что отдельно взятые страны и спортсмены игнорируют официальные мероприятия Игр – это их проблемы. А мы еще раз поздравляем наших ребят и надеемся на их дальнейшие успехи в спорте, жизни, политике, бизнесе. Нам есть, кем гордиться", - сказал Свищев.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.