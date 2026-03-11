Рейтинг@Mail.ru
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде
Лыжные гонки
 
13:17 11.03.2026
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде
Демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
https://ria.ru/20260310/bagiyan-2079771602.html
россия
италия
милан
Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде

Свищев: демарш лыжников из ФРГ на Паралимпиаде вызван политическим зомбированием

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии вызван политическим зомбированием атлетов и не нанесет никакого ущерба России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, а потом не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
«
"Да и невелика потеря, они не хотят и не надо. Кто от этого больше потерял? Сами немцы. Вместо того, чтобы у них была красивая памятная фотография, они ничего не получили. Они зомбированы своими политиками и антироссийской русофобской пропагандой в ряде европейских стран. А их зарвавшиеся чиновники ведут себя неспортивно. И если рассуждать здраво, при чем здесь те ребята, которые оказались с ними на одном подиуме Игр. Какое отношение они имеют ко всем международным скандалам и кризисам, которые сейчас происходят? Очень странное и неспортивное поведение немецких атлетов", - сказал Свищев.
"Они и шапки не сняли во время звучания нашего гимна и отвернулись от нашего флага. Но мы же от этого не страдаем, для нас это как слону дробина", - подчеркнул собеседник агентства.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
10 марта, 19:20
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияМиланАнастасия БагиянДмитрий СвищевГосдума РФПаралимпийские игры
 
