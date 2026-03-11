Свищев высказался о демарше немецких лыжников на Паралимпиаде

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии вызван политическим зомбированием атлетов и не нанесет никакого ущерба России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

"Они и шапки не сняли во время звучания нашего гимна и отвернулись от нашего флага. Но мы же от этого не страдаем, для нас это как слону дробина", - подчеркнул собеседник агентства.